«Закончилась куриная беготня». Анатолий Малыхин — о следующем поединке с экс-бойцом UFC

Известный российский боец промоушена ONE Championship и временный чемпион в тяжёлом весе Анатолий Малыхин разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на новость о своём возможном поединке с действующим обладателем титула, канадцем Аржаном Булларом.
«Закончилась куриная беготня. Полный газ с моей командой», — написал Малыхин, добавив к сообщению постер боя.
Напомним, ранее в издании MMAJunkie заявили, что бой между Малыхиным и Булларом пройдёт 29 сентября в Сингапуре и возглавит турнир ONE Championship 141.
Малыхин дебютировал в лиге в марте 2021 года и за время выступления провёл три поединка, одержав во всех досрочные победы. Для Буллара это будет третий поединок в промоушене и первая защита титула, который он завоевал в мае 2021 года, когда нокаутом во втором раунде победил Брэндона Веру. Кроме того, в его активе три боя в UFC, в двух из которых он одержал победу.
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