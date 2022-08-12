Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возможности провести бой с Джейком Полом

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос болельщиков по поводу желания провести поединок с блогером Джейком Полом, который известен также выступлениями на ринге и частой критикой самого Уайта.
«Ребята, мне сейчас 53 года, не так ли? Приходите ещё раз, чтобы поговорить об этом, когда вам, засранцам, исполнится 53 года. Тогда и скажете мне, хотите ли вы в соперники какого-то чёртового 20-летнего парня. Обещаю вам, что вы этого не сделаете», — сказал Уайт в разговоре с GQ Sport.
Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.
Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:
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