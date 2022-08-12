Армен Петросян подписал контракт на третий бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что подписал контракт на следующий поединок в UFC.



«Теперь официально! 22.10.22. UFC 280», — написал Петросян.

В главном бою UFC 280 встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев. Они подерутся за титул в лёгком весе.

Напомним, в последнем поединке Армен сражался с представителем Бразилии Кайо Борральо. Бой проходил на турнире UFC Вегас 58. Петросян проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Это был его второй поединок в UFC. В дебютном он одолел бразильца Грегори Родригеса. Тогда противостояние продолжалось все три раунда и закончилось победой Армена раздельным решением судей.