Армен Петросян подписал контракт на третий бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что подписал контракт на следующий поединок в UFC.
«Теперь официально! 22.10.22. UFC 280», — написал Петросян.
В главном бою UFC 280 встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев. Они подерутся за титул в лёгком весе.
Напомним, в последнем поединке Армен сражался с представителем Бразилии Кайо Борральо. Бой проходил на турнире UFC Вегас 58. Петросян проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Это был его второй поединок в UFC. В дебютном он одолел бразильца Грегори Родригеса. Тогда противостояние продолжалось все три раунда и закончилось победой Армена раздельным решением судей.
- 12 августа 2022
-
13:48
-
13:47
-
13:18
-
12:42
-
12:33
-
12:18
-
11:38
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:34
-
10:16
-
09:28
-
09:21
-
06:40
-
02:48
-
01:00
- 11 августа 2022
-
23:46
-
22:06
-
21:50
-
21:00
-
19:49
-
18:51
-
17:56
-
16:51
-
16:05
-
15:46
-
14:53
-
14:15
-
13:39
-
12:49
-
12:20
-
11:22
-
10:58
-
10:09