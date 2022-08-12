«Энтони стал намного лучше». Хргович высказался о предстоящем реванше Усик — Джошуа

Известный хорватский боксёр Филип Хргович поделился мыслями о предстоящем поединке-реванше между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа. Он состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В первом бою победу праздновал Усик.



«Думаю, это будет отличный бой. Они оба сейчас очень мотивированы. Полагаю, нас ожидает интересное противостояние. Мой прогноз? Даже не знаю. Могу сказать, что Джошуа сейчас стал намного лучше. А в предыдущем бою он дрался не очень хорошо. Наверняка он будет лучше, но и Усик, конечно, выступит также лучше, ведь он его уже побеждал», — сказал Хргович в интервью на канале Boxing Social в YouTube.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем: