Кунченко: Хабиб не входит в топ-5 в истории UFC. Он часто просто «залёживал» соперников

Российский полусредневес Алексей Кунченко высказался о решении президента UFC Даны Уайта не включить в топ-5 бойцов промоушена за всё время экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Тут у каждого своё мнение. Кто как хочет, так и думает, критерии у всех абсолютно разные. Конечно, для меня лучший боец в истории UFC — Джон Джонс. Дрался больше всех почти и максимально зрелищный по сравнению с Хабибом. У Нурмагомедова далеко не все бои яркие были, часто он просто «залёживал» своих соперников. Побеждал, конечно, тут никто не оспаривает. Но очень многое зависит от картины боя, показанного уровня.



Лично для меня Джонс лучший, где-то рядом и Сен-Пьер, хотя тоже не всегда зрелищно дрался. А с мнением Даны Уайта соглашусь, что Хабиб не входит в топ-5. Где-то рядом он, да. Уайт — руководитель промоушена, многое повидал, всё видел лично. Ему тут можно доверять», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Почему Хабиб – не величайший в истории?