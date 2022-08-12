Александр Усик не исключает поединок с Канело в будущем
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Украинский боксёр и чемпион мира по версии WBO, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик ответил на вопрос о возможном поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
«Чтобы сразиться с Альваресом, мне придётся сбросить 12 килограммов. Это будет фрик-шоу. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы сделать всё задуманное в своей весовой категории, а потом, может быть, мы устроим бой с Канело. Потенциально такой поединок принесёт большие деньги, так что я не исключаю, что это случится», — приводит слова Усика Sportskeeda.
Александр Усик 20 августа проведёт реванш с британским боксёром Энтони Джошуа.
Саулю Альваресу 18 сентября предстоит поединок с боксёром из Казахстана Геннадием Головкиным.
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