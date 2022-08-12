«Мои слова перевернули». Валентина Шевченко прояснила позицию по бою Махачев — Оливейра

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко рассказала, что её слова о предстоящем титульном поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой перевернули. Ранее Шевченко говорила, что удивлена раскладом букмекеров, по мнению которых у Махачева высокие шансы на победу.



«Мои слова как-то перевернули. Я сказала, что оба очень интересные бойцы, оба обладают высококачественной техникой, хорошим настроем. Я сказала, что, естественно, не стоит Оливейру сбрасывать со счетов. Никого не стоит сбрасывать со счетов, потому что это ММА, всё может случиться. Но, конечно, если оба подойдут целенаправленно и целеустремлённо, то у обоих бойцов есть равные шансы на чемпионство», — сказала Шевченко в интервью на канале Вадима Тихомирова в YouTube.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника: