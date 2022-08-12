«Буду как Хабиб». Камару Усман рассказал, чем займётся, когда завершит карьеру

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сообщил, что собирается пойти по стопам Хабиба Нурмагомедова и после окончания профессиональной карьеры заняться тренерской деятельностью.



«Я не сомневаюсь, что даже после выхода на пенсию буду тренироваться, потому что мне это очень нравится. Думаю, что буду скучать по смешанным единоборствам до такой степени, что стану тренером. Буду таким же, как Хабиб Нурмагомедов. Возможно, не таким сумасшедшим, потому что он тренирует целую команду, но мне понравится заниматься этим», — приводит слова Камару Усмана Sportskeeda.



Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. С тех пор бывший чемпион UFC в лёгком весе занимается тренерской деятельностью.

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