«Не играй с моей едой!» Анкалаев ответил Хиллу, вызвавшему Блаховича на бой

Третий номер рейтинга полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC российский боец Магомед Анкалаев отреагировал на заявление Джамала Хилла, вызвавшего на бой польского ветерана, бывшего чемпиона промоушена Яна Блаховича.



«Ян Блахович, давай драться!» — написал Хилл в социальных сетях.



«Не играй с моей едой!» — ответил в реплаях Анкалаев.



Ранее Анкалаев сообщил, что дал согласие на поединок с Блаховичем. Пока неизвестно, где и когда состоится этот бой.



Напомним, в своём последнем бою на UFC on ESPN 36 в мае Блахович нокаутировал в третьем раунде австрийца Александара Ракича, закрыв поражение от бразильца Гловера Тейшейры. Анкалаев на UFC 277 в конце июля досрочно остановил американского экс-претендента Энтони Смита.