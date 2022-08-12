Стала известна дата реванша Прохазки и Тейшейры
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский ветеран Гловер Тейшейра проведёт реванш с действующим обладателем титула Иржи Прохазкой, сообщает MMAFighting. Бой состоится 10 декабря на турнире UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и возглавит турнир.
Изначально планировалось, что бой состоится в январе 2023 года на турнире UFC 283 в Бразилии, но бойцы выбрали декабрь.
Напомним, в последнем бою Прохазка встречался как раз с Гловером Тейшейрой. Их поединок состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре на турнире UFC 275 и являлся главным событием спортивного мероприятия. Победу в этом противостоянии, добытую на последней минуте заключительного раунда, праздновал Прохазка.
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