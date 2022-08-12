Взвешивание ACA 142: Рустам Керимов остался без боя. Гаджидаудов и Амагов сделали вес

Участник со-главного боя, экс-чемпион Рустам Керимов провалил взвешивание, превысив оговорённый вес на 800 грамм. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
«Учитывая, что бой должен был состояться в «промежуточной» весовой категории до 64 кг (Керимов и его соперник выступают в весе до 61,2 кг), обычные лимиты весовой категории, оговорённые регламентом, в этом случае не применимы. Поэтому его соперник словак Томаш Дек, который успешно сделал вес, отказался от боя», — сообщил Яценко.
Участники главного пятираундового противостояния россияне Устармагомед Гаджидаудов и Азамат Амагов успешно сделали вес. Гаджидаудов показал на весах 77.60 кг, Амагов 77,4 кг. В послужном списке Азамата Амагова 13 побед и два поражения. В активе Гаджидаудова 14 побед и шесть поражений.
Полный кард ACA 142
Устармагомед Гаджидаудов (Россия) – Азамат Амагов (Россия)
Леван Макашвили (Грузия) – Турал Рагимов (Азербайджан)
Ленар Сулейманов (Россия) – Андрей Калечиц (Белоруссия)
Айнди Умаханов (Россия) – Аурел Пиртеа (Румыния)
Мансур Хатуев (Россия) — Руслан Абильтаров (Россия)
Абубакар Местоев (Россия) — Дэнис Силва (Бразилия)
Михаил Долгов (Россия) — Ирвинг Ромеро-Мачадо (Бразилия)
Ренато Гомес Габриель (Бразилия) — Бай-Али Шаипов (Россия)
Турнир ACA 142 пройдет 13 августа в Казани. Трансляция турнира для болельщиков в России и за рубежом на сайте организации будет бесплатной.
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