Минаков: поражает, что аудитория верит в конкурентность таких, как Дацик

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков высказался о популярности Вячеслава Дацика.
«Время сейчас такое и такая аудитория. Я сейчас вижу, что мы всё больше уходим от спорта в сторону хайпа. Людям нужно шоу, а такие ребята это шоу дают. К сожалению, чистый спорт и конкурентные поединки сейчас у нас мало кого интересуют, а интересует разного рода эпатаж. Поражает, что большая аудитория реально верит в конкурентность этих ребят и их недюжинную силу и даже непобедимость. Так мы и уйдём от спорта к какой-то поп-культуре.
Понятно, что ребята тоже работают, развлекают аудиторию, зарабатывают деньги и строят свою жизнь. Они имеют на это право, и я ни в коем случае их не осуждаю. Говорю лишь с сожалением к тому, что спортивная составляющая отходит на второй-третий план», — приводит слова Минакова Metaratings.
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