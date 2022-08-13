Промоутер: от Усика никто никогда не узнает, сколько он помогал Украине

Александр Красюк, промоутер именитого боксёра Александра Усика, рассказал, как его клиент помогает Украине.

«Что касается того, соберёт ли достаточно средств Александр Усик для Украины, то он уже и так многое сделал. К сожалению, я не могу об этом говорить, поскольку он это должен делать. Но он никогда никому об этом не расскажет.

Усик основал фонд, который активно работает и помогает непосредственно Украине и всем нуждающимся в помощи. Ещё до основания фонда собственными средствами столько всего было сделано, но от Усика об этом никто никогда не узнает.

В течение поединка все средства наших партнёров и спонсоров, которые мы собираем, и которые будут выступать партнёрами на трансляциях на всех платформах, идут в фонд Усика. Все средства идут на благотворительность.

Это не просто спорт и трансляция. Это инициатива чемпиона помочь своей стране, своей Родине», — приводит слова Красюка Телеканал 24.

Напомним, бой Энтони Джошуа и Александра Усика состоится 20 сентября.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем.