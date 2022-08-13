Ямамути победил Грейси в главном бою Bellator 284

В Су-Фолсе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 284. В главном бою спортивного шоу встречались Нейман Грейси из Бразилии и представитель Японии Гоити Ямамути. Победу в этом противостоянии, добытую во втором раунде, праздновал японский спортсмен.



Напомним, соглавный бой, в котором сражались россиянин Валентин Молдавский и американец Стив Моури был признан несостоявшимся. Причина — случайный тычок в глаз со стороны россиянина в первом раунде. Ранее Валентин единогласным решением проиграл действующему чемпиону промоушена, американскому ветерану Райану Бейдеру. Тот бой состоялся на турнире Bellator 273 в январе.

Малоизвестные факты о Валентине Молдавском: