«Основной этап подготовки завершён». Усик показал фото с тренировки

Украинский боксёр и чемпион мира по версии WBO, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что завершил основной этап подготовки к поединку с представителем Великобритании Энтони Джошуа.



«Основной этап подготовки завершён. Увидимся в Джидде 20 августа!» — написал Александр.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Реванш запланирован на 20 августа. Он состоится в Саудовской Аравии.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем: