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Рокхолд: UFC стоит миллиарды долларов, а они до сих пор раздают бонусные чеки в $ 50 тысяч

Рокхолд: UFC стоит миллиарды долларов, а они до сих пор раздают бонусные чеки в $ 50 тысяч
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд посетовал на суммы бонусных чеков промоушене. Напомним, после каждого турнира в UFC принято выдавать денежные бонусы в размере $ 50 тысяч за лучший бой вечера» и лучшее выступление вечера.

«Чёртовы бонусы в размере 50 000 долларов выплачиваются вот уже в течение двух десятилетий! Что вообще происходит? Стоимость компании оценивается в чёртовы миллиарды долларов, а мы все ещё застряли на бонусных чеках в 50 000? Что за …? Людям нужно проснуться. Мы должны расти вместе с компанией. Так работает здоровый бизнес», — приводит слова Рокхолда издание MMA Fighting.

Ранее UFC не раз критиковали некоторые бойцы по этому же поводу. Известен своей критикой и блогер Джейк Пол, который тоже неоднократно упрекал главу лиги Дану Уайта. Некоторые бойцы при этом считают, что с выплатами в промоушене всё в порядке.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:

Не уважает Фёдора и проиграл миллион на ставках. 7 косяков великого и ужасного Даны Уайта Не уважает Фёдора и проиграл миллион на ставках. 7 косяков великого и ужасного Даны Уайта
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Теги Бокс/ММА UFC •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: MMA Fighting

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