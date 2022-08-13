Шлеменко: Уайт просто предпринял очередную попытку вернуть Хабиба в UFC
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта, который не включил Хабиба Нурмагомедова в свой топ-5 бойцов UFC всех времён.
«UFC — коммерческая организация, какая им там разница как мы с вами думаем. Возможно, Дана Уайт просто таким образом хочет вернуть Хабиба в промоушен, у него ведь уже были такие попытки. Поэтому, вероятно, это просто очередная попытка по возвращению Хабиба, чтобы он продолжил профессиональную карьеру и попробовал попасть в число величайших бойцов UFC», — приводит слова «РБК-Спорт».
Хабиб Нурмагомедов провёл 29 поединков в смешанных единоборствах и выиграл все 29. В октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи Хабиб объявил о завершении карьеры.
Новость по темеДана Уайт не включил Хабиба в топ-5 бойцов UFC всех времён
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