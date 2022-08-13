Гвоздик сделал прогноз на реванш между Усиком и Джошуа

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе украинец Александр Гвоздик поделился мнением о предстоящем реванше между соотечественником Александром Усиком и британцем Энтони Джоуша. Их бой-реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В первом бою, который состоялся в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик.



«И Усик, и сам Джошуа понимают, что перебоксировать Сашу англичанину удастся вряд ли. Мне кажется, что Джошуа будет пытаться навязать силовой бокс и сломать Александра, это именно то, к чему Усик должен быть готов. Мой прогноз? Александр победит в реванше. Сделает он это решением судей», — приводит слова Гвоздика издание iSport.ua.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем: