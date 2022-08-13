«Я ожидал от тебя лучшего». Кормье отреагировал на слова Тилла в свой адрес

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл разместил новый пост в своих социальных сетях, посвящённый предстоящему поединку между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Кроме того, Даррен призвал назначить в качестве комментатора не бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, а кого-то другого.
«Чарльз против Ислама. Какой же это бой! Просто не позволяйте Даниэлю Кормье комментировать», — написал Кормье.
Вскоре Кормье отреагировал на сообщение Тилла:
«Даррен, я ожидал от тебя лучшего. Мои комментарии никак не влияют на судей. Более того, в большинстве случаев моя команда злится на меня, потому что они считают, что я иду в другом направлении. Сделай лучше, Тилл».
«Да я просто пошутил. Я сказал это только ради лайков и ретвитов», — ответил Даррен.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
- 13 августа 2022
-
11:06
-
10:48
-
10:04
-
09:55
-
09:47
-
09:25
-
09:17
-
06:30
-
05:55
-
00:43
- 12 августа 2022
-
23:59
-
22:50
-
21:23
-
20:39
-
19:59
-
18:57
-
17:37
-
16:39
-
16:37
-
16:26
-
15:32
-
15:20
-
14:09
-
13:48
-
13:47
-
13:18
-
12:42
-
12:33
-
12:18
-
11:38
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:34
-
10:16