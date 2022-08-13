«Я ожидал от тебя лучшего». Кормье отреагировал на слова Тилла в свой адрес

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл разместил новый пост в своих социальных сетях, посвящённый предстоящему поединку между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Кроме того, Даррен призвал назначить в качестве комментатора не бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, а кого-то другого.



«Чарльз против Ислама. Какой же это бой! Просто не позволяйте Даниэлю Кормье комментировать», — написал Кормье.



Вскоре Кормье отреагировал на сообщение Тилла:

«Даррен, я ожидал от тебя лучшего. Мои комментарии никак не влияют на судей. Более того, в большинстве случаев моя команда злится на меня, потому что они считают, что я иду в другом направлении. Сделай лучше, Тилл».



«Да я просто пошутил. Я сказал это только ради лайков и ретвитов», — ответил Даррен.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника: