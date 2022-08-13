Дана Уайт: посмотрите, что Хабиб сделал с Гэтжи прямо перед тем, как завершить карьеру

Президент UFC Дана Уайт высказался о бывшем чемпионе промоушена в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.



«Я считаю, что Хабиб ушёл в расцвете сил. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи прямо перед тем, как завершить карьеру», — сказал Уайт в разговоре с GQ Sport.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: