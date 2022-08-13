Полный кард турнира UFC Вегас 59 с главным боем Круз — Вера
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В ночь с 13 на 14 августа в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Сан-Диего. В главном бою спортивного шоу встретятся пятый номер рейтинга легчайшей весовой категории Марлон Вера и бывший чемпион промоушена в этом весе Доминик Круз.
UFC Сан-Диего. Основной кард:
Доминик Круз — Марлон Вера
Нэйт Ландвер — Дэвид Онама
Язмин Хауреги — Ясмин Лусиндо
Девин Кларк — Азамат Мурзаканов
Присцилла Качоэйра — Ариане Липски
Джеральд Мёршарт — Бруно Силва
Предварительный кард:
Лупита Годинез — Анджела Хилл
Лукаш Бжески — Мартин Будай
Синтиа Кальвильо — Нина Нуньес
Габриэль Бенитес — Чарли Онтиверос
Тайсон Нэм — Оде Осборн
Джош Куинлан — Джейсон Уитт
Дэ'Мон Блэкшир — Юссеф Залал
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