Полный кард турнира UFC Вегас 59 с главным боем Круз — Вера

В ночь с 13 на 14 августа в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Сан-Диего. В главном бою спортивного шоу встретятся пятый номер рейтинга легчайшей весовой категории Марлон Вера и бывший чемпион промоушена в этом весе Доминик Круз.



UFC Сан-Диего. Основной кард:



Доминик Круз — Марлон Вера

Нэйт Ландвер — Дэвид Онама

Язмин Хауреги — Ясмин Лусиндо

Девин Кларк — Азамат Мурзаканов

Присцилла Качоэйра — Ариане Липски

Джеральд Мёршарт — Бруно Силва



Предварительный кард:



Лупита Годинез — Анджела Хилл

Лукаш Бжески — Мартин Будай

Синтиа Кальвильо — Нина Нуньес

Габриэль Бенитес — Чарли Онтиверос

Тайсон Нэм — Оде Осборн

Джош Куинлан — Джейсон Уитт

Дэ'Мон Блэкшир — Юссеф Залал