Соннен: Хабиб — самый доминирующий боец всех времён

Экс-претендент на титул UFC и аналитик Чейл Соннен считает бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова самым доминирующем бойцом промоушена за всё время.
«Хабиб — самый доминирующий боец всех времён, что вполне доказуемо. Он провёл больше победных раундов, чем кто-либо. Это доминирование. Особенно, когда ты проводишь свои поединке с лучшими из лучших — парни из топ-10, бойцы из топ-5, претенденты на титул, чемпионы. Это действительно впечатляет», — приводит слова Соннена Sportskeeda с ссылкой на YouTube-канал Чейла.
Ранее президент UFC Дана Уайт назвал пятёрку самых выдающихся бойцов промоушена и не включил в неё Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру с показателем в смешанных единоборствах 29-0.
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