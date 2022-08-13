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Президент WBC сообщил о разговоре с Тайсоном Фьюри по поводу его завершения карьеры

Президент WBC сообщил о разговоре с Тайсоном Фьюри по поводу его завершения карьеры
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Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о состоявшемся разговоре с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри. Ране Фьюри заявил, что всё-таки завершает карьеру.

«Только что закончилась трогательная видеоконференция с Тайсоном Фьюри. Он подтвердил свой официальный уход из бокса. Мы полностью поддерживаем его решение, о котором может мечтать каждый — уйти в отставку непобеждённым будучи чемпионом мира по версии WBC. WBC скоро подготовит специальное прощальное мероприятие», — написал Сулейман в своих социальных сетях.

Напомним, сперва Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Не так давно он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А 12 августа, в день своего 34-летия, рассказал, что всё-таки завершает карьеру.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

Величайшему тяжу современности — 34! Вспоминаем ключевые моменты из карьеры Тайсона Фьюри Величайшему тяжу современности — 34! Вспоминаем ключевые моменты из карьеры Тайсона Фьюри
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