Боец UFC Царукян заявил, что готов рекламировать алкоголь и презервативы

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал о своём отношении к сомнительным рекламным контрактам и заявил, что согласился бы рекламировать алкоголь.



«Стал бы рекламировать алкоголь? Зависит от того, сколько готовы заплатить. Рекламировать презервативы, как Джастин Гэтжи, согласился бы. Всё зависит от того, какое будет предложение, почему нет? Лучше в презервативах, чем без них, пускай предохраняются», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Heroes MMA Podcast.



На счету Армана Царукяна 21 профессиональный бой в смешанных единоборствах. В 18 из них российский боец одержал победу.



В своём последнем поединке на турнире UFC on ESPN 38 в июне Царукян единогласным решением судей проиграл польскому бойцу Матеушу Гамроту.