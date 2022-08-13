Минаков — о невключении Хабиба в топ-5 бойцов UFC: всё из-за Даны Уайта и его жадности

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков отреагировал на невключение президентом UFC бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов лиги.
«Хабиб получил, защитил пояс и ушёл на пике славы. Уайт создаёт себе чемпионов и потом монетизирует их до упора, пока не посчитает нужным уволить кого-то. Хабиб же поменял правила игры Уайта и поступил так, как нужно спортсмену. В тот момент, когда Данан Уайт посчитал Хабиба за «золотую курицу», которая может нести золотые яйца, Хабиб просто сказал: «Ассалам алейкум» и сделал так, как посчитал нужным, тем самым заработав уважение у многих.
Наверное, поэтому организация UFC и не включила его в зал славы, хотя Хабиб там должен находиться по спортивным принципам и по общественному признанию. Поэтому я думаю, это всё исключительно связанно лично с Даной Уайтом и его жадностью», —приводит слова Минакова «РБК-Спорт».
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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