«Это и станет решающим фактором в победе». Экс-чемпион UFC Круз — о бое Яна и О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз поделился мыслями о предстоящем поединке между российским бойцом Петром Яном и представителем США Шоном О’Мэлли. Противостояние состоится в Абу-Даби 23 октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.



«Я думаю, что фактор опыта пойдёт на пользу Яну. Однако у Шона есть преимущество над Яном в размахе рук. Кроме того, у него хорошая работа ног. Но Пётр здорово обороняется. Думаю, это будет действительно хороший бой.



Что делает этот поединок действительно хорошим, так это то, что он длится три раунда. О'Мэлли как раз может поддерживать заданный темп в течение трёх раундов. Что говорит в пользу Яна, так это то, что он может менять стойку. Пётр в любой момент способен стать левшой, а затем сражаться в роли правши. Как мы видели во время его боя со Стерлингом, он одинаково хорош в обеих стойках и при этом хорошо обороняется. Полагаю, что умение действовать в защите и будет решающим фактором. Тот, у кого лучшая защита, победит», — приводит слова Круза MMA News со ссылкой на его выступление на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

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