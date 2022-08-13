«Любимая приехала поддержать». Александр Емельяненко показал фото с супругой

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором показал фотографию со своей возлюбленной Полиной.



«Любимая моя приехала поддержать меня!» — подписал фото Емельяненко.

Напомним, ранее Емельяненко сообщил, что он наладил отношения с бывшей супругой Полиной и в скором времени они собираются вновь пожениться. Полина Селедцова — вторая жена Александра Емельяненко, он женился на ней в апреле 2015 года. 22 июня 2018 Емельяненко и Селедцова оформили развод.



Напомним, в последнем поединке Емельяненко сражался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бой проходил в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре.