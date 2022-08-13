«Аккуратно всё было». Хабиб опубликовал фото с Хасбиком

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. На фотографии Хабиб предстал вместе с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.



«Аккуратно всё было», — подписал фото Хабиб.



В комментариях к фотографии отметился бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.



«Скажи ему подписать контракт побыстрее», — написал Сехудо.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.



18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.