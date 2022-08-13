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«Аккуратно всё было». Хабиб опубликовал фото с Хасбиком

«Аккуратно всё было». Хабиб опубликовал фото с Хасбиком
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. На фотографии Хабиб предстал вместе с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.

«Аккуратно всё было», — подписал фото Хабиб.

В комментариях к фотографии отметился бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Скажи ему подписать контракт побыстрее», — написал Сехудо.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.

Хасбик — достояние страны. Ни одного россиянина не любят в мире так сильно Хасбик — достояние страны. Ни одного россиянина не любят в мире так сильно
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