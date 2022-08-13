Шара Буллет нокаутировал Сергея Мартынова на турнире RCC

28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, одержал победу в поединке с Сергеем Мартыновым на турнире RCC Intro 22.



Бой был завершён в третьем раунде.



Шара Буллет уже на старте включил свои легендарные лоу-кики. Он начал обстреливать Мартынова при каждом удобном случае, и уже в конце первого раунда на бедре Сергея красовалась огромная гематома.



Мартынов никак не мог подобраться на удобную для себя ближнюю дистанцию, при каждом сближении в него летели мидл-кики, бэкфисты и колени. Дважды Сергей пробовал перевести дух в клинче и даже записал на свой счёт тейкдаун, но ни о какой борьбе речи в этой встрече быть и не могло.



Третий раунд не дошёл до конца. Шара Буллет уже почувствовал вкус победы и через 2,5 минуты записал на свой счёт технический нокаут.