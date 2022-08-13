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«Это грязно». Менеджер Умалатова — о снятии Магомеда с Гран-при PFL из-за проблем с визой

«Это грязно». Менеджер Умалатова — о снятии Магомеда с Гран-при PFL из-за проблем с визой
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Магомеда Умалатова, высказался о снятии своего клиента с полуфинального боя Гран-при PFL.

«Этот человек потерял миллион долларов из-за дурацкой визы. С самого начала я говорил, что русским не дадут визы в Лондон. Это грязно», — написал Али Абдель-Азиз в своих соцсетях.

Напомним, российским бойцам смешанных единоборств Магомеду Умалатову и Денису Гольцову пришлось сняться с плей-офф PFL из-за проблем с визами.

Умалатов должен был принять участие в полуфинальном поединке Гран-при в полусреднем весе, а Гольцов – в тяжёлой весовой категории.

В последний раз Магомед Умалатов выступал в июле 2022 года. Его бой с иорданцем Джаррахом Аль Силави завершился победой россиянина в первом раунде. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

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