Перейра: Адесанья не продержится пять раундов

Бразильский претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с Исраэлем Адесаньей.
«Я вам скажу сразу, у него не будет варианта не вступать в бой. И когда он будет оказываться в радиусе моих атак, я буду наносить ему урон. Пять раундов он не продержится. Вы видели, что у меня нет проблем с сокращением дистанции. У меня хорошая защита, я могу наносить урон и в ней. Но я буду идти на него. Если он не будет бить меня, я изобью его. А если будет – он устанет не меньше меня», — приводит слова Перейры Low Kick MMA.
Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.
На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье. Его поединок продлился все пять раундов и крайне не понравился зрителям на арене. Адесанья победил единогласным решением судей.
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