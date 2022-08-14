Каримов — о победе над Дациком: я даже не устал

Боец поп-ММА Ислам Каримов высказался о победе в поединке с Вячеславом Дациком.



«Очень драматичный бой — и я упал, и он упал. Я рад победе. Сила удара Дацика? Он весил в бою, кажется, 130 килограммов. Неплохой удар, попал прямо в нос, но вроде бы все нормально, восстановился.



В начале боя мы расстреливали друг друга джебами. Я не долечил левую руку, пробил джеб, а Дацик подставил лоб. Рука заболела, чуть отвлекся на нее и пропустил справа. Сел на колено, начали слезиться глаза, но я слышал, как судья считает. Собрался и разозлился на Дацика, что так меня нежданул.



Странно, но бой был вообще не сложным. Может быть, адреналин так подскочил, но я даже не устал. Нужно было переиграть Дацика. Он рубака и не славится техникой или тактикой. Кроме удара у него есть напор и характер», — приводит слова Каримова «РБ Спорт».



Противостояние проходило в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC. Бой Дацика и Каримова был главном событием спортивного мероприятия. Исламу удалось одержать победу техническим нокаутом, он добыд её во втором раунде.