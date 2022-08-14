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Эквадорец Вера нокаутировал Круса в рамках главного события UFC Fight Night

Эквадорец Вера нокаутировал Круса в рамках главного события UFC Fight Night
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В ночь с 13 на 14 августа в Сан-Диего (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках главного события вечера эквадорец Марлон Вера встречался представителем США Домиником Крусом.

Бой продлился четыре раунда и завершился победой эквадорца нокаутом. Для Марлона Вера эта победа стала 21-й в ММА при семи поражениях и одной ничьи. Также для эквадорца эта победа стала четвёртой подряд.

Доминик Крус потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 24 победы. Два последних боя американец выиграл. Его соперниками были Педро Муньос и Кейси Кенни.

Напомним, на проходившем сегодня турнире в рамках основного карда россиянин Азамат Мурзаканов встречался с представителем США Девином Кларком. Поединок продлился три раунда и завершился победой россиянина техническим нокаутом.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 41), Сан-Диего, Калифорния, США
Марлон Вера (W) - Доминик Крус
14 августа 2022, воскресенье. 04:40 МСК
Марлон Вера
Окончено
KO
Доминик Крус
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