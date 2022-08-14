Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC San Diego

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC San Diego, который состоялся в ночь с 13 на 14 августа мск. Каждый из участников спортивного шоу получил сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.



Денежная награда за лучшее выступление вечера досталась двум бойцам — приз получили Марлон Вера (победил Доминика Круза нокаутом в четвёртом раунде) и Тайсону Наму (одолел Оде Осборна нокаутом в первом раунде).



Приз за лучший бой турнира был вручён Нэйту Ландверу и Дэвиду Онама (победу решением большинства судей здесь праздновал Ландвер).

Напомним, в рамках основного карда россиянин Азамат Мурзаканов встречался с представителем США Девином Кларком. Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.

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