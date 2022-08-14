Результаты всех боёв UFC Fight Night с главным поединком Вера-Крус

В ночь с 13 на 14 августа мск в Сан-Диего (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках главного события вечера эквадорец Марлон Вера встречался представителем США Домиником Крузом.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Марлон Вера победил Доминика Круза нокаутом (Раунд 4, 2:17).
Нэйт Ландвер победил Дэвида Онаму решением большинства судей (28-28, 29-27, 29-27).
Ясмин Хауреги победила Ясмин Лусиндо единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
Азамат Мурзаканов победил Девина Кларка техническим нокаутом (Раунд 3, 1:08).
Присцила Кашоэйра победила Ариане Липски техническим нокаутом (Раунд 1, 1:05).
Джеральд Миршерт победил Бруно Силву удушающим приёмом submission (guillotine choke) – (Раунд 3, 1:39).
Анджела Хилл победила Лупиту Годинес единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Мартин Будай победил Лукаша Бржески раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Нина Нунес победила Синтию Кальвильо раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27).
Габриэль Бенитес победил Чарли Онтивероза техническим нокаутом (Раунд 1, 3:35).
Тайсон Нам победил Оде Осборна нокаутом (Раунд 1, 2:59).
Джош Куинлан победил Джейсона Уитта нокаутом (Раунд 1, 2:09).
В поединке Юссефа Залала и Дэ’мона Блэкшира зафиксирована ничья решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28).
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