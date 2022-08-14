Стерлинг отреагировал на победу Веры нокаутом в бою с Крузом на UFC Сан-Диего

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о победе эквадорца Марлона Веры в поединке с представителем США Домиником Крузом. Их бой прошёл в ночь с 13 на 14 августа мск в Сан-Диего (Калифорния) на турнире UFC Сан-Диего и был его главным событием.
«Время действительно непобедимо. Вера всё ещё может выстрелить, а у Круза с этим уже не так всё хорошо. Марлон поймал его в нужное время. Отличная победа!» — написал Стерлинг в своих социальных сетях.
Напомним, поединок продлился четыре раунда и завершился победой Веры нокаутом. Для Марлона этот успех стал 21-м в смешанных единоборствах при семи поражениях и одной ничьи. Также для эквадорца эта победа стала четвёртой подряд. Круз потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 24 победы.
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