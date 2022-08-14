WBC установил для Тайсона Фьюри срок, чтобы тот подтвердил решение завершить карьеру

Всемирный боксёрский совет (WBC) установил крайний срок, до истечения которого чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри должен окончательно определиться с решением по поводу завершения карьеры. Тайсону дали время до 26 августа, чтобы он со своим промоутером дал письменное подтверждение по этому вопросу. Недавно британец заявил, что уходит из бокса.



«Мы подождём до 26 августа. Это наш крайний срок, чтобы получить официальное подтверждение их окончательного решения. У нас нет спешки. Он был большим героем как на ринге, так и за его пределами. Если Тайсон подтвердит свою отставку, мы устроим большой праздник в его честь», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: