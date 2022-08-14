Биспинг рассказал, с кем следует сразиться Макгрегору после возращения в октагон

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг рассказал, кого считает подходящим соперником для бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора для его возвращения в октагон.



«Это был бы выигрышный вариант для них обоих. Чертовски эпическая сюжетная линия. Макгрегору понравилось бы, потому что у Диаза громкое имя. Единственная загвоздка в том, что Макгрегор дерётся всегда в главных событиях турниров. А я не думаю, что Нику дали бы возможности выступить в главном поединке», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: