«Это будет война». Григорий Дрозд — о бое Бивола и Рамиреса
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд поделился мнением о поединке, в котором должен будет сразиться его соотечественник, чемпион в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол, и претендент Хильберто Рамирес из Мексики. Ранее всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отклонила запрос представителей Бивола на бой с британцем Джошуа Буатси.
«Бивола можно назвать фаворитом в бою, но не однозначным, а хорошим и уверенным. Бой с Рамиресом нельзя считать разминочным. Это будет полноценный бой, где соперник будет пытаться нокаутировать его и отобрать титул чемпиона мира. Это не будет разминка, это будет война», — приводит слова Дрозда издание «РБК-Спорт».
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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