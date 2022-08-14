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«Более молодой лев превзошёл его». Стерлинг — о победе Веры над Крузом

«Более молодой лев превзошёл его». Стерлинг — о победе Веры над Крузом
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Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, в очередной раз поделившись мнением о победе представителя Эквадора Марлона Веры в поединке с американцем Домиником Крузом. Их бой прошёл в ночь с 13 на 14 августа мск на турнире по смешанным единоборствам UFC Сан-Диего и был его главным событием.

«Это был хороший бой. Доминик сделал вёе, что мог на этом этапе своей карьеры. Но более молодой лев превзошел его. Передача факела!» — написал Алджэмейн.

Напомним, поединок Веры и Круза продолжался четыре раунда и завершился победой Веры нокаутом. Примечательно, что после трёх раундов Вера проигрывал по запискам всех судей — 28-29, 28-29, 28-29.

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