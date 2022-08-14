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«Нелёгкая для кого-то тренировка». Хабиб показал фото с Тухуговым

«Нелёгкая для кого-то тренировка». Хабиб показал фото с Тухуговым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с соотечественником, бойцом ММА Зубайрой Тухуговым.

«Это была утренняя, нелёгкая для кого-то тренировка», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, недавно в UFC утвердили следующего соперника Зубайры, а также назвали дату боя. На турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), Тухугов встретится с представителем Бразилии Лукасом Алмейдой.

В последнем бою Зубайра также сражался с бойцом из Бразилии. Россиянину противостоял Рикардо Рамос. Поединок прошёл 30 октября прошлого года на UFC 267 и закончился победой Тухугова.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:

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