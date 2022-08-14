«Нелёгкая для кого-то тренировка». Хабиб показал фото с Тухуговым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с соотечественником, бойцом ММА Зубайрой Тухуговым.
«Это была утренняя, нелёгкая для кого-то тренировка», — подписал фото Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, недавно в UFC утвердили следующего соперника Зубайры, а также назвали дату боя. На турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), Тухугов встретится с представителем Бразилии Лукасом Алмейдой.
В последнем бою Зубайра также сражался с бойцом из Бразилии. Россиянину противостоял Рикардо Рамос. Поединок прошёл 30 октября прошлого года на UFC 267 и закончился победой Тухугова.
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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