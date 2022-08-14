«Недооценённый спортсмен». Конор Макгрегор показал своё фото с голым торсом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в одной из своих социальных сетей, где показал подписчикам свою фотографию.
«Недооценённый спортсмен», — подписал эту фотографию ирландский боец.
Фото: Из личного ирхива Конора Макгрегора
Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Свой последний бой он провёл летом 2021 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 встречался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Дастин одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, а только занимался в тренажёрном зале.
В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:
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