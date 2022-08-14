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Дацик отреагировал на интерес к себе со стороны лиги Хабиба

Дацик отреагировал на интерес к себе со стороны лиги Хабиба
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Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик отреагировал на слова президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова. Ранее Завуров заявил, что Дацик может пополнить ряды промоушена. Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Мне интересно, приятно такое. Я по факту из борьбы ушёл. Надоело обниматься, к тому же разбиты все ноги. Я в муай-тай расшиб все ноги. Практически уже нет надкостницы. Но очень приятно, что зовут на такие турниры. Хотя всё возможно теоретически. Будет интересный соперник, интересное предложение — почему бы и нет?

Вон тут Орловский успокоиться не может, всё какие-то дифирамбы шлёт. То ему что-то не нравится, то про лаки-панч болтает, что я якобы случайно попал. А когда ему делают предложение выйти по кулачке, по боксу, он говорит про контракт с UFC и что не может. На данный момент можно его повторно воспитать», — сказал Дацик на канале TRUE GYM MMA в YouTube.

Дацик высказался после поражения в бою с Каримовым:

Рыжий Тарзан не такой уж и страшный! Дацика избили в боксёрском ринге. Видео Рыжий Тарзан не такой уж и страшный! Дацика избили в боксёрском ринге. Видео
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