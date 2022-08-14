Дацик отреагировал на интерес к себе со стороны лиги Хабиба

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик отреагировал на слова президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова. Ранее Завуров заявил, что Дацик может пополнить ряды промоушена. Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Мне интересно, приятно такое. Я по факту из борьбы ушёл. Надоело обниматься, к тому же разбиты все ноги. Я в муай-тай расшиб все ноги. Практически уже нет надкостницы. Но очень приятно, что зовут на такие турниры. Хотя всё возможно теоретически. Будет интересный соперник, интересное предложение — почему бы и нет?
Вон тут Орловский успокоиться не может, всё какие-то дифирамбы шлёт. То ему что-то не нравится, то про лаки-панч болтает, что я якобы случайно попал. А когда ему делают предложение выйти по кулачке, по боксу, он говорит про контракт с UFC и что не может. На данный момент можно его повторно воспитать», — сказал Дацик на канале TRUE GYM MMA в YouTube.
Дацик высказался после поражения в бою с Каримовым:
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