Экс-чемпион мира Давид Лемье завершил карьеру

Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) 33-летний канадский боксёр Давид Лемье (43-5, 36 KO) объявил о завершении карьеры. Об этом боец сообщил в социальных сетях.
Лемье дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2007 года. Своё дебютное поражение боец потерпел ровно через четыре года, уступив техническим нокаутом мексиканцу Марко Антонио Рубио.
В июне 2015 года, в возрасте 26 лет, Лемье стал чемпионом мира, завоевав вакантный титул по версии IBF в бою с французом Хассаном Н’Дам Н’Жикамом. Спустя четыре месяца канадец вышел на крупнейший поединок в карьере, уступив техническим нокаутом звёздному казахстанцу Геннадию Головкину.
В декабре 2017 года Лемье в последний раз сразился за титул чемпиона мира, разгромно проиграв по очкам на тот момент непобеждённому британцу Билли Джо Сондерсу. В своём последнем бою в мае канадец досрочно уступил американскому нокаутёру Дэвиду Бенавидесу.
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