Директор RCC: Шара Буллет, ты можешь получить свой бой с Александром Шлеменко!

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко прокомментировал вызов бойца организации Шарабутдина Магомедова, заявившего о желании провести поединок с именитым соотечественником и ветераном Александром Шлеменко.

Напомним, в своём последнем бою на турнире RCC Intro 22 Магомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде Сергея Мартынова.

«Шара Буллет, ты молодец, хорошо проявил себя в поединке против Сергея Мартынова. Но тебе ещё нужно пройти испытания в среднем весе: это и Арсений Смирнов, и Михаил Рагозин. Вот если с ними ты покажешь себя так же, как с Мясником, то ты можешь получить бой с Шлеменко, который ты так хотел!» – сказал функционер на пресс-конференции перед финалами RCC Fight Show.