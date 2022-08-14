Директор RCC: Шара Буллет, ты можешь получить свой бой с Александром Шлеменко!
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко прокомментировал вызов бойца организации Шарабутдина Магомедова, заявившего о желании провести поединок с именитым соотечественником и ветераном Александром Шлеменко.
Напомним, в своём последнем бою на турнире RCC Intro 22 Магомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде Сергея Мартынова.
«Шара Буллет, ты молодец, хорошо проявил себя в поединке против Сергея Мартынова. Но тебе ещё нужно пройти испытания в среднем весе: это и Арсений Смирнов, и Михаил Рагозин. Вот если с ними ты покажешь себя так же, как с Мясником, то ты можешь получить бой с Шлеменко, который ты так хотел!» – сказал функционер на пресс-конференции перед финалами RCC Fight Show.
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