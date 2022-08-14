Исмаилов назвал «авантюрой» участие в RCC Fight Show, Шлеменко ответил

Именитые российские средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов поделились впечатлениями от наставничества в проекте RCC Fight Show.

«Я за любую авантюру с RCC! У меня в команде шесть красавчиков, прекрасных бойцов, они очень быстро, за короткий срок, серьёзно начали прогрессировать. Мы с Сашей не давали спуску ребятам в Махачкале и Омске, посмотрим, кто кого! Вот они сейчас подерутся, а потом, в конце, подерутся главари — мы с Александром!» – сказал Исмаилов на пресс-конференции перед финалами RCC Fight Show.

«Для меня это не было никакой авантюрой. Я с 2007 года являюсь тренером для своих парней в Омске. У нас там всё наработано уже, единственная разница — просто показали, как мы работаем. Авантюрой для меня был разогрев нашего боя с Магомедом. Он-то в этом профессионал — пошутить, посмеяться», – сказал Шлеменко.