Би Джей Пенн разгромно уступил на выборах в губернаторы Гавайев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы, американец Би Джей Пенн проиграл в первом раунде выборов на должность губернатора штата Гавайи, проводившихся Демократической партией США, сообщает издание MMAJunkie.

По сообщениям 90% избирательных участков, Пенн набрал чуть больше 24% голосов, с большим отрывом уступив конкуренту Дюку Айоне, за которого проголосовало около 52% избирателей.

Би Джей Пенну 43 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в мае 2001 года, впоследствии став чемпионом в лёгкой (до 70 кг) и полусредней (до 77 кг) весовой категории. Свой последний поединок в UFC Пенн провёл в мае 2019 года, уступив единогласным решением соотечественнику Клею Гуиде. Поражение стало для него седьмым подряд.