Стала известна новая дата боя Шлеменко — Исмаилов

Бойцовский промоушен RCC официально объявил о новой дате ожидаемого поединка между российскими средневесами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым – встреча состоится 13 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, изначально поединок был назначен на 26 августа, однако Исмаилов отказался из-за невозможности набрать форму после травмы. Шлеменко же заявил, что не станет драться осенью.

38-летний Шлеменко выступит на турнире RCC 12, который состоится 17 октября в Екатеринбурге. Соперником россиянина станет сербский боец Александар Илич.

36-летний Исмаилов не дрался в клетке с октября 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 105 проиграл техническим нокаутом в реванше с соотечественником Владимиром Минеевым.