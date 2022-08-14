«Проводил 4 минуты 40 секунд под водой». Менеджер – о подготовке Усика к реваншу с Джошуа

Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал о его подготовке к реваншу с британцем Энтони Джошуа, который состоится уже на следующих выходных в Саудовской Аравии.

«Я вчера прилетел из Дубая, где он завершил свой тренировочный лагерь. Он готов. Трудно сказать, о чём он думает, но я считаю, что он очень силён, он очень упорно готовился: проплывал 10 км, проезжал 100 км на велосипеде и проводил 4 минуты 40 секунд под водой без воздуха.

Будет ли Джошуа опасней? Не знаю. Всё покажет ринг. Уверен, Джошуа изучал Усика. Послушайте, они провели в ринге двенадцать раундов. Они знают друг друга. Так что будет интересно», – приводит слова Климаса издание iFL TV.