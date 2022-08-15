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Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе, признался, что сейчас весит более 90 кг

Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе, признался, что сейчас весит более 90 кг
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Британский боец ММА Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, что в настоящее время весит более 90 килограммов. По словам британца, его нынешний вес составляет 90,7 кг и он не планирует его снижать до поединков.

«В настоящее время я вешу 90,7 кг. Когда я начну драться с рейтинговыми соперниками, тогда и начну его снижать. Но сейчас мне нравится набираться. Я думаю, что следующий бой проведу в Лас-Вегасе. Слышал, что турнир состоится 10 декабря», — цитирует Пимблетта Calfkicker.

Последним соперником Пимблетта был Джордан Ливитт. Пимблетт одержал победу, поединок проходил на турнире UFC London. У британца уже 19 побед в 22 боях.

Пока следующий соперник Пимблетта в UFC неизвестен.

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